50-летняя певица Шарлин Спитери впервые вышла замуж

Солистка популярной британской группы Texas Шарлин Спитери и известный шеф-повар Брайан Уильямс официально поженились в субботу, 8 сентября, в Уэльсе. 50-летняя невеста выбрала роскошное свадебное платье от Стеллы Маккартни, которая также присутствовала среди гостей.

Интересно, что Спитери и Уильямс познакомились в 2007 году, когда певица пришла поужинать в ресторан Брайана "Odette's". Впоследствии они начали встречаться в течение 10 лет, пока Брайан не решился сделать предложение.

"Конечно, я ждала этого шага от него. И все думала, когда же он, наконец, заговорит о свадьбе. Но с годами теряла надежду. Мы ездили к моим родителям, к его родителям на праздник и дни рождения. Мы уже жили вместе, а Брайан все молчал. И когда он все же спросил меня об этом, я подумала: "Какая муха его укусила?". А он, сказав те самые слова, выглядел так, как будто у него случился инфаркт!" – рассказала певица.

Британский коллектив Texas был создан в 1986 году. Музыканты выпустили 10 студийных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом более 40 миллионов экземпляров. Texas - одна из самых коммерчески успешных групп в истории Шотландии. Хиты группы звучат в популярных фильмах "Ноттинг-Хилл" и "История вечной любви".