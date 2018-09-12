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Актер сериала "Школа" показал архивные видео с друзьями (Видео)

Александр Петренко
11:17 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кумир молодежи и один из главных героев "Школы" Александр Петренко показал, какие видео хранятся в его телефоне.

С каждым днем популярность украинского сериала "Школа" растет все выше и выше, а лица героев становятся узнаваемыми не только среди молодежи, но и у более взрослого поколения. Большинство из актеров уже стали кумирами для тысяч школьников по всей Украине, на них ровняются и стараются быть похожими. 

Так один из главных героев сериала Александр Петренко не забывает активно общаться со своими поклонниками, делиться с ними своими успехами, мыслями, переживаниями и приятными моментами из жизни.  Профиль парня украшают не только фото со съемок "Школы", но и с профессиональных фотосессий. 

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Александр Петренко 

На днях актер решил опубликовать минутное видео, в котором соединил фрагменты с многими архивными видео, которые пылились в его телефоне. В ролике можно заметить не только самого Александра, но и  партнеров по съемочной площадке, которые уже стали дня него настоящими друзьями. 

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22-летний актер Александр Петренко начинал свою карьеру в качестве модели, даже брал участие в показе  Ukrainian Fashion Week. Также парень изучал телевизионное мастерство в Национальном университете культуры в Киеве. Роль Паши в сериале "Школа" стала первой серьезной актерской работой для него. 

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Новости шоу бизнеса, Александр Петренко, Сериал Школа, Украинские актеры, Украинские сериалы, Школа, Школа № 2.
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