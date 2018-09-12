Актер сериала "Школа" показал архивные видео с друзьями (Видео)

С каждым днем популярность украинского сериала "Школа" растет все выше и выше, а лица героев становятся узнаваемыми не только среди молодежи, но и у более взрослого поколения. Большинство из актеров уже стали кумирами для тысяч школьников по всей Украине, на них ровняются и стараются быть похожими.

Так один из главных героев сериала Александр Петренко не забывает активно общаться со своими поклонниками, делиться с ними своими успехами, мыслями, переживаниями и приятными моментами из жизни. Профиль парня украшают не только фото со съемок "Школы", но и с профессиональных фотосессий.

Александр Петренко

На днях актер решил опубликовать минутное видео, в котором соединил фрагменты с многими архивными видео, которые пылились в его телефоне. В ролике можно заметить не только самого Александра, но и партнеров по съемочной площадке, которые уже стали дня него настоящими друзьями.

22-летний актер Александр Петренко начинал свою карьеру в качестве модели, даже брал участие в показе Ukrainian Fashion Week. Также парень изучал телевизионное мастерство в Национальном университете культуры в Киеве. Роль Паши в сериале "Школа" стала первой серьезной актерской работой для него.