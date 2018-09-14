Джиджи Хадид вышла на публику в стильном наряде от украинского бренда

Супермодель Джиджи Хадид тоже подсела на наряды от украинских дизайнеров. Наряд модель надела на презентацию ювелирного бренда Messika, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Комбинезон от Gasanova инкрустирован тысячами камней Swarovski и смотрится очень впечатляюще.

Дизайнер Эльвира Гасанова отмечает, что для выхода Хадид комбинезон выбирала личный стилист звезды Мими Кэтролл. Комбинезоны являются визитной карточной бренда Gasanova, этот элемент одежды можно найти в каждой коллекции марки.