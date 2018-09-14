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Джиджи Хадид вышла на публику в стильном наряде от украинского бренда

Смотрите фото (3)
Джиджи Хадид
18:40 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная американская супермодель Джиджи Хадид замечена в стильном комбинезоне от украинского бренда Gasanova.

Супермодель Джиджи Хадид тоже подсела на наряды от украинских дизайнеров. Наряд модель надела на презентацию ювелирного бренда Messika, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Комбинезон от Gasanova инкрустирован тысячами камней Swarovski и смотрится очень впечатляюще.

Дизайнер Эльвира Гасанова отмечает, что для выхода Хадид комбинезон выбирала личный стилист звезды Мими Кэтролл. Комбинезоны являются визитной карточной бренда Gasanova, этот элемент одежды можно найти в каждой коллекции марки.

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Новости шоу бизнеса, Gasanova, Джиджи Хадид, Комбинезон, Модель, Украинский бренд.
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