Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4488049-dzhidzhi-hadid-vyishla-na-publiku-stilnom-naryade-ot-ukrainskogo-brenda.html
Джиджи Хадид вышла на публику в стильном наряде от украинского бренда
Смотрите фото (3)
18:40 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Известная американская супермодель Джиджи Хадид замечена в стильном комбинезоне от украинского бренда Gasanova.
Супермодель Джиджи Хадид тоже подсела на наряды от украинских дизайнеров. Наряд модель надела на презентацию ювелирного бренда Messika, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Комбинезон от Gasanova инкрустирован тысячами камней Swarovski и смотрится очень впечатляюще.
Дизайнер Эльвира Гасанова отмечает, что для выхода Хадид комбинезон выбирала личный стилист звезды Мими Кэтролл. Комбинезоны являются визитной карточной бренда Gasanova, этот элемент одежды можно найти в каждой коллекции марки.
Телеграф