32-летняя Эмбер Херд недавно появилась в фотосессии для сентябрьского номера издания Coveteur.

Бывшая жена Джонни Деппа, голливудская актриса Эмбер Херд, теперь снова делает самостоятельные шаги в карьере и в личной жизни. Так, недавно она появилась в сдержанной, но от того не менее яркой, фотосессии для Coveteur. Голливудская знаменитость напомнила о себе новостями. 32-летняя Эмбер Херд недавно появилась в фотосессии для сентябрьского номера издания Coveteur. Напомним, что вскоре выйдет новый фильм с Эмбер Херд - "Аквамен", в котором Эмбер составила компанию Джейсону Момоа и сыграла одну из главных ролей.