Робби Уильямс рассказал, как изменилась его жизнь после появление третьего ребенка

Популярный певец Робби Уильямс и его жена Айда Филд решили в третий раз стать родителями. Девочку для звездной супружеской пары родила суррогатная мама.

7 сентября счастливые родители поделились с поклонниками новостью: на свет появился их третий ребенок. Робби Уильямс и Айда Филд назвали девочку Коко, чем очаровали сеть.

До сих пор певец не комментировал пополнение в своей семье, однако через неделю после рождения ребенка все же решил поделиться эксклюзивной информацией с журналистами The Sun. Робби Уильямс откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после появления девочки и не ревнуют ли родителей к Коко двое старших детей супругов – 5-летняя Теодора и 3-летний Чарлтон.

"Она самый спокойный ребенок на свете. Дети прекрасно с ней ладят и совсем нас не ревнуют", - отметил Робби Уильямс.

Кроме этого, артист рассказал, что ухаживать за третьим ребенком гораздо легче, чем это было раньше. Все потому, что младенец может спать даже тогда, когда рядом с ним играют двое старших отпрысков Робби Уильяма.

"Когда появляется первый ребенок, вы делаете все, чтобы не потревожить его сон, и придерживаетесь полной тишины, чтобы его не разбудить. С третьим же все иначе: телевизор включен, дети играют, собаки лают, а ребенок при этом спит", – добавил Робби Уильямс.