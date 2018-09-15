Популярная актриса Джулианна Мур стала героиней обложки октябрьского номера журнала Town&Country.

Популярная актриса Джулианна Мур стала героиней обложки октябрьского номера журнала Town&Country. Автором фотосессии стал фотограф Том Мунро, известный мастер портретов знаменитостей. На снимке, использованном для обложки, Мур позирует в платье Chanel Haute Couture и украшениях от этого же дома моды. Образы для фотосета создавала стилист Николетта Санторо, которая выбрала для героини наряды от брендов Givenchy, Dior и Valentino.