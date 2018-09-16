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Джастин Бибер и Хейли Болдуин отказались от брачного контракта

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
15:12 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец Джастин Бибер и его новоиспеченная жена Хейли Болдуин решили не подписывать документ, который защищает их состояния в случае развода.

Как недавно сообщили западные СМИ, Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились 14 сентября. Пара узаконила свои отношения в одном из судов Нью-Йорка. Однако громкая церемония свадьбы все же состоится: Джастин и Хейли уже занялись организацией праздника.

Журналисты убеждены, что пара пойдет к алтарю в 20-х числах сентября. Инсайдеры из близкого окружения Джастина Бибера признались, что церемония пройдет на территории дома артиста в канадском Онтарио. Свадьба будет закрыта для прессы, а клятвами пара обменяется в кругу ближайших родственников и друзей.

 
 
 
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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Кроме этого, инсайдеры рассказали, что во время визита в суд пара уладила финансовые вопросы. Джастин Бибер и Хейли Болдуин не намерены заключать брачный контракт, поскольку певец считает, что это будет проявлением недоверия к его возлюбленной. При этом состояние артиста оценивается в 265 миллионов долларов, а сбережения модели достигают 3 миллиона.

"Они не говорили никому о том, что происходит. На самом деле они лихорадочно пытались упорядочить свои финансовые дела", – отметил инсайдер.

В то же время Хейли Болдуин рассказывает друзьям, что до сих пор не замужем, поскольку считает, что по-настоящему станет женой Джастина Бибера, когда пойдет с ним к алтарю и даст клятву перед Богом. "То, что произошло в здании суда – это чисто юридическая вещь. Но брак – это когда два влюбленных человека дают обет перед Богом", – добавил инсайдер.

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Новости шоу бизнеса, Брак, Брачный контракт, Джастин Бибер, Контракт, Отношения, Пара, Певец, Свадьба, Хейли Болдуин.
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