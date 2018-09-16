Рианна восхитила поклонников ярким образом

Рианна – успешная певица и дизайнер. Звезда открыла свой косметический бренд Fenty Beauty, который за год существования стал не только рентабельным, но и одним из самых популярных в США. Годовщину своего бизнеса Рианна решила отпраздновать шумной вечеринкой в Нью-Йорке.

Для светского мероприятия она выбрала эффектное платье. Рианна пришла на вечеринку в ярко-розовом платье от Calvin Klein и босоножках, подобранных в тон наряда. Кроме этого, звезда дополнила свой образ бриллиантовыми украшениями, которые лаконично и очень изящно смотрелись на певице. Идеальный макияж и укладка волос завершили look артистки.

Праздник прошел в одном из бутиков торгового центра Kings Plaza. На мероприятие Рианна пригласила немало звездных гостей и друзей. Не упустили возможности увидеть звезду и поклонники: люди выстроились возле магазина и сделали несколько снимков с артисткой.