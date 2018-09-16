Рианна восхитила поклонников ярким образом
Новости шоу бизнеса: Певица Рианна поразила поклонников ярким и несколько пикантным образом в Нью-Йорке.
Рианна – успешная певица и дизайнер. Звезда открыла свой косметический бренд Fenty Beauty, который за год существования стал не только рентабельным, но и одним из самых популярных в США. Годовщину своего бизнеса Рианна решила отпраздновать шумной вечеринкой в Нью-Йорке.
Для светского мероприятия она выбрала эффектное платье. Рианна пришла на вечеринку в ярко-розовом платье от Calvin Klein и босоножках, подобранных в тон наряда. Кроме этого, звезда дополнила свой образ бриллиантовыми украшениями, которые лаконично и очень изящно смотрелись на певице. Идеальный макияж и укладка волос завершили look артистки.
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Markası Fenty Beauty’nin Sephora’daki birinci yılını şık bir organizasyonla kutlayan Rihanna, Calvin Klein elbisesi ve Harry Kotlar mücevherleriyle şık bir görüntü sergiledi. Rihanna looked chic in Calvin Klein gown while she was celebrating Fenty Beauty’s one year anniversary at Sephora. She matched the dress with Harry Kotlar jewelry. #rihanna #sephora #fentybeauty #celebration #celeb #celebrity #calvinklein #pink #gown #dress #oneyearanniversary #party #bittermagazine #stil #style #look #outfit #harrykotlar #jewelry #bittermagazine #bitterdergi #nyfw
Праздник прошел в одном из бутиков торгового центра Kings Plaza. На мероприятие Рианна пригласила немало звездных гостей и друзей. Не упустили возможности увидеть звезду и поклонники: люди выстроились возле магазина и сделали несколько снимков с артисткой.