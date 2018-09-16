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Кейт Бланшетт шокировала поклонников необычным образом
20:01 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Голливудская звезда изменила своим привычкам, и удивила своих поклонников.
Голливудская звезда Кейт Бланшетт была замечена в несколько непривычном для нее образе. Дело в том, что актрису запечатлели на улице Лос-Анджелеса в элегантном шелковом платье цвета пыльной розы с ярким красным бантом, которое сидело на ней как всегда великолепно.
Удивительным было то, что под этот наряд Кейт надела не привычные для нее стильные туфли или босоножки, а самые настоящие белые кеды. Дополнила образ звезда черной сумкой и солнцезащитными очками.
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