Кейт Бланшетт шокировала поклонников необычным образом

Голливудская звезда Кейт Бланшетт была замечена в несколько непривычном для нее образе. Дело в том, что актрису запечатлели на улице Лос-Анджелеса в элегантном шелковом платье цвета пыльной розы с ярким красным бантом, которое сидело на ней как всегда великолепно.

Удивительным было то, что под этот наряд Кейт надела не привычные для нее стильные туфли или босоножки, а самые настоящие белые кеды. Дополнила образ звезда черной сумкой и солнцезащитными очками.