Рианна планирует выпустить линейку мебели

О таких неожиданных дизайнерских намерениях Рианна заявила на ежегодном Алмазном бале, который состоялся 14 сентября в Нью-Йорке. Звезда призналась, что уже давно мечтает заняться созданием дизайна мебели, но это требует слишком много времени. Поэтому она не может себе позволить такую роскошь и теперь хочет полностью посвятить себя музыке.

"Если у меня на день запланировано хоть что-то одно, этот день потерян для написания (песен – 24 Канал). Я поняла, что мне необходимо полностью сосредоточиться (на музыке – 24 Канал), чтобы ничего не отвлекало. Тогда я сажусь и пишу. Так будет после 30 сентября. Я исчезну и буду писать", – объявила занятая артистка. Стоит надеяться, что в будущем фэшн-индустрия увидит не только модные новинки от Рианны на подиумах, но и в художественных галереях и выставках.