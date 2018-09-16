День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина привлекла крупные инвестиции в экономику
Порошенко: Украина привлекла крупные инвестиции в экономику
Новости: Меркель и Курц обсудили предстоящий саммит лидеров ЕС
Меркель и Курц обсудили предстоящий саммит лидеров ЕС
Новости: Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости: Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
X

Рианна планирует выпустить линейку мебели

Певица Рианна
22:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Барбадосская певица Рианна не только занимается музыкой и выпуском собственного бренда белья Savage x Fenty, но и мечтает заняться созданием мебельной линейки.

О таких неожиданных дизайнерских намерениях Рианна заявила на ежегодном Алмазном бале, который состоялся 14 сентября в Нью-Йорке. Звезда призналась, что уже давно мечтает заняться созданием дизайна мебели, но это требует слишком много времени. Поэтому она не может себе позволить такую роскошь и теперь хочет полностью посвятить себя музыке.

"Если у меня на день запланировано хоть что-то одно, этот день потерян для написания (песен – 24 Канал). Я поняла, что мне необходимо полностью сосредоточиться (на музыке – 24 Канал), чтобы ничего не отвлекало. Тогда я сажусь и пишу. Так будет после 30 сентября. Я исчезну и буду писать", – объявила занятая артистка. Стоит надеяться, что в будущем фэшн-индустрия увидит не только модные новинки от Рианны на подиумах, но и в художественных галереях и выставках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дизайнер, Мебель, Мечта, Певица, Планы, Рианна.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Надя Дорофеева продемонстрировала, как наносит макияж на каждый день (Видео) Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк рассказала, кому посвящает новый танец Томасу Марклу угрожают расправой

Последние новости

Женская сборная Украины 3×3 - бронзовый призер чемпионата Европы Серия детских книг "Маленьким о великих!" Mercedes Sprinter превратился в шикарную виллу на колесах
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
Новости сегодня
23:58 Эти продукты ошибочно считались вредными для здоровья
23:56 Дипломат: Действия России в Азовском море являются грубым нарушением
23:45 Современный особняк с роскошным дизайном внутри (Фото)
23:43 В Измаиле мужчина и женщина совершили самоубийство
23:28 "Ананасовая грудь": девушки запустили новый тренд в Instagram (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Крыму временно отключат электроснабжение
В Крыму временно отключат электроснабжение
Новости: Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)
Ливни в Бердянске: Часть города затопило (Видео)
Новости: Ураган "Флоренс": В США погибли уже 14 человек
Ураган "Флоренс": В США погибли уже 14 человек
Новости: Рианна планирует выпустить линейку мебели
Рианна планирует выпустить линейку мебели
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь