Эффектный "мрачный 3D" стрит-арт от португальского уличного художника.

Эффектный "мрачный 3D" стрит-арт от португальского уличного художника. Представляем вам талантливого художника из Португалии Серджио Одеифа. Свой творческий путь он начал ещё в далёкие 90-е с простых граффити на стенах возле железнодорожных путей. Серджио продолжал развиваться и через некоторое время у него появился свой собственный стиль, который называется «мрачным 3D». Эта техника заключается в объединении углов, линий и тени для создания невероятно реалистичного эффекта. И действительно, многие его рисунки словно оживают под рукой мастера. В 2005 году Серджио удостоился международного признания за свою атмосферную работу, которая выглядела как кадры из фильма ужасов, наполненного гигантскими пауками. Предлагаем вам взглянуть на реалистичные и немного жуткие 3D-граффити этого талантливого художника.