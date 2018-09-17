Певица Гайтана впервые рассказала о своем муже

Любимым Гайтаны оказался мужчина по имени Александр, который, кстати, и ее продюсер. Кроме того, любимый артистки занимается аранжировкой музыки.

Пара воспитывает годовалую дочь Сапфир-Николь.

Недавно исполнительница заявила, что, кроме работы и семьи, она увлеклась танцами, ведь мечтает попасть на паркет легендарного шоу "Танці з зірками". Новое хобби звезды всячески поддерживает ее муж.

"Я с ребенком. Мы едем на эти танцы. Я танцую с дочкой, она танцует с тем партнером, этот парень что-то там тискает нашу маму. Он на меня смотрит, спрашивает: "Саша, а я там не очень?". Говорю : "Еще пока нормально, но скоро, гляди мне", - прокомментировал Александр.