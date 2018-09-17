День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Новости: 100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
Новости: Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов
Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов
Новости: В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
X

Певица Гайтана впервые рассказала о своем муже

Гайтана
18:07 Сегодня Телеграф
https://lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица впервые представила фанатам своего избранника.

Любимым Гайтаны оказался мужчина по имени Александр, который, кстати, и ее продюсер. Кроме того, любимый артистки занимается аранжировкой музыки.

Пара воспитывает годовалую дочь Сапфир-Николь.

Недавно исполнительница заявила, что, кроме работы и семьи, она увлеклась танцами, ведь мечтает попасть на паркет легендарного шоу "Танці з зірками". Новое хобби звезды всячески поддерживает ее муж.

"Я с ребенком. Мы едем на эти танцы. Я танцую с дочкой, она танцует с тем партнером, этот парень что-то там тискает нашу маму. Он на меня смотрит, спрашивает: "Саша, а я там не очень?". Говорю : "Еще пока нормально, но скоро, гляди мне", - прокомментировал Александр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Гайтана, Дочка, Муж, Муж Гайтаны, Певица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II Наталья Могилевская попросила Яму не обижать Никитюк Регина Тодоренко впервые рассказала, почему скрывала, что ждет ребенка

Последние новости

Ева Лонгория поделилась милыми фото с сыном в Австралии Экс-тренер сборной России готов возглавить Динамо Курц: Нужно предотвратить "жесткий Brexit"
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
03 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
04 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
05 Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости сегодня
18:45 Мега смешные комиксы, которые помогут провести вечер весело
18:37 Лунин попал в тройку лучших молодых голкиперов FIFA 19
18:36 Врачи рассказали, какие продукты замедляют старение мозга
18:19 iPhone Xr получил важное преимущество
18:18 Красивые пилоты из Швеции, с которыми хочеться полетать (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата
Новости: Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"
Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"
Новости: Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Новости: Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь