Кира Найтли порадовала поклонников новым образом

Голливудская актриса Кира Найтли, которая часто предпочитает наряды от Chanel, поскольку сама не первый год является лицом бренда, посетила премьеру фильма со своим участием в элегантном платье.

Презентация фильма под названием "Колетт", повествующего о жизни известной французской писательницы и феминистки Сидони-Габриэль Колетт, которую и играет Кира, прошла в Беверли-Хиллз.

По такому случаю актриса надела светлое платье от Chanel, украшенное перьями и шитьем. Образ она дополнила серебристыми босоножками и выглядела при этом просто потрясающе.