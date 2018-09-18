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Кира Найтли порадовала поклонников новым образом
08:54 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Голливудская звезда Кира Найтли пришла на презентацию фильма в платье от Chanel.
Голливудская актриса Кира Найтли, которая часто предпочитает наряды от Chanel, поскольку сама не первый год является лицом бренда, посетила премьеру фильма со своим участием в элегантном платье.
Презентация фильма под названием "Колетт", повествующего о жизни известной французской писательницы и феминистки Сидони-Габриэль Колетт, которую и играет Кира, прошла в Беверли-Хиллз.
По такому случаю актриса надела светлое платье от Chanel, украшенное перьями и шитьем. Образ она дополнила серебристыми босоножками и выглядела при этом просто потрясающе.
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