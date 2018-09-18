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Настя Каменских порадовала поклонников новым снимком и рассказала о своем увлечении

Настя Каменских
13:57 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских берет участие в новом интересном челлендже.

Певица Настя Каменских выложила в Instagram новый снимок. На своей странице в Instagram Настя рассказала, что берет участие в новом челлендже и очень любит плавать.

Поклонники двояко отреагировали на снимок Каменских, некоторые даже подумали, что Настя беременна.

Настя Каменских сделала селфи с кумиром

"Начинаем новую неделю с выполнения очередной цели в рамках челленджа #obіцяюза100днів Все прекрасно знают, что #спорт и движение – это жизнь. Давайте добавим в свою жизнь еще один источник позитива. Для меня это плавание! В челлендже #obіцяюза100днів я пообещала себе плавать не менее чем тремя стилями и придерживаюсь поставленной перед собой цель. Пока еще на дворе последние теплые дни – предлагаю и вам оперативно попасть на речку/озеро/море – смотря что у вас под рукой Для тех, у кого нет натурального водоема – есть спортивный бассейн. И плывем, плывем, плывем. Предлагаю освоить 3 основных вида плавания: кроль, брасс, баттерфляй И, конечно же, завершить все релакс-плаванием. Наслаждаемся прекрасной водной стихией! Делаем это так, как я на фото! "

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