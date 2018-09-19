"Модель XL" 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (Видео)

В прошлый вторник вышел 2 выпуск шоу "Модель XL" от 11.09.2018. Смотрите новый выпуск проекта, где самые обычные женщины с нестандартными фигурами получат шанс доказать, что они достойны звания "Модель XL".

Помогать прекрасным женщинам полюбить и принять себя такими, какими они есть, в новом сезоне будут звездные члены жури: популярный дизайнер Андре Тан, главная светская львица страны, телеведущая Екатерина Осадчая, известная латвийская модель XL Татьяна Мацкевич и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук.

В 3 выпуске прошел финальный день кастинга проекта "Модель XL", в котором участницы боролись за последние места в 30-ке лучших моделей плюс сайз Украины. А после выполнения участницами первой задачи осталось только 15 конкурсанток.

Так, последними на подиум в рамках кастинга вышли девушки, которые стремились доказать себе и окружающим, что их красота уникальна. В этом выпуске побороться за участие в проекте решили прапорщик налоговой полиции из Боярки, жена барабанщика популярной группы и боксерша, которая решила вызвать судью проекта Богдана Юсипчук на поединок. Девушка превратила модельный подиум в настоящий боксерский ринг и своей настойчивостью поразила членов жюри.

Судьи объявили главный приз второго сезона "Модель XL", который получит победительница. Девушка, которая сможет успешно пройти все испытания от членов жюри и доказать, что она сможет быть успешной моделью плюс сайз, станет лицом коллекции для пышных женщин A.Tan Plus от Андре Тана, а также украсит обложку глянцевого журнала Elle и выиграет фотосессию в столице моды Париже.