Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4509447-emili-ratakovski-pohvastalas-neveroyatnyim-chernyim-platem.html
Эмили Ратаковски похвасталась невероятным черным платьем
19:54 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Модель посетила премию "Эмми" в черном прозрачном платье.
Американская фотомодель Эмили Ратаковски порадовала всех новым выходом в свет. Звезда посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.
На своей странице в Instagtam Эмили также опубликовала снимок в наряде и забавно подписала его: "Настоящие друзья всегда фотографируют тебя перед выходом из дома, чтобы проверить насколько прозрачное твое платье".
Телеграф