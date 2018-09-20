Нарушение протокола: что принц Уильям и Кейт Миддлтон скрывают от Елизаветы II

Пока поклонники Кенсингтонского дворца завидуют королевской семье, мечтая стать ее членами, сами герцоги и герцогини жалуются на свою жизнь, в которой нужно строго соблюдать все правила статута.

Несмотря на то, что в сети чаще всего критикуют Меган Маркл, которая часто позволяет себе пойти против правил, на этот раз последовать примеру герцогини Сассекской решили Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Более того, если Меган нарушает правила на публике и это сразу замечают не только журналисты, но и все члены королевской семьи, то герцоги Кембриджские признались, что скрывают свой поступок от Ее Величества.

Так, представители монаршей семьи на открытии культурного центра Японии в столице Соединенного Королевства признались, что нарушили одно из правил устава. Уильям и Кейт рассказали журналистам, что гастрономические правила во дворце устанавливает лично Елизавета II.

Она уже запретила жителям Кенсингтонского дворца употребять блюда с чесноком, пасту, рис и картофель. А совсем недавно в список запрещенных продуктов попала и рыба, без которой не может прожить и члены королевской семьи. В частности, принц Уильям и Кейт признались, что обожают суши: "Мы с женой жизни не представляем без суши. Обязательно придем сюда вместе на обед". А после этого принц Уильям добавил, что Елизавета II о нарушении не знает.