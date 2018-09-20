Хлои Кардашьян похвасталась похудевшей фигурой

12 апреля Хлои Кардашьян родила дочь Тру от баскетболиста Тристана Томпсона. После родов девушка стремительно решила скинуть лишний вес и отправилась в спорт-зал . Так же она села на правильное питание, особенно ограничила количество быстрых углеводов.

За 5 месяцев девушка скинула 15 килограммов, подтянула свое тело и стала выглядеть еще лучше.

По ее словам, девушка ходила в спорт-зал 5-6 раз в неделю и теперь с большим удовольствием публикует свои снимки в Inatagram. Поклонники в восторге от фигуры Хлои Кардашьян и рады за нее.