День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада проголосовала за новый состав ЦИК
Рада проголосовала за новый состав ЦИК
Новости: Лидеры ЕС проведут саммит по Brexit
Лидеры ЕС проведут саммит по Brexit
Новости: 17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
Новости: Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября
X

Мама Деви Ловато прокомментировала передозировку звездной дочери

Деми Ловато
18:34 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Мама певицы впервые прокомментировала передозировку наркотиками дочери.

"Мне по-прежнему очень сложно говорить об этом, – призналась Дианна в эфире Newsmax TV. – Меня буквально начинает немного трясти, когда я вспоминаю, что произошло в тот день".

Де ла Гарза вспомнила, как ее завалили sms-сообщениями с пожеланиями скорейшего выздоровления для Деми, но мама певицы не знала, что происходит, до тех пор, пока не получила звонок от ассистентки Ловато, Келси Кершнер. Только тогда Дианна выяснила правду.

"Я была в шоке, – признается мама Деми. – Я не знала, что сказать. Я, как родитель, не ожидала такого услышать – никогда в жизни, ни о ком из моих детей".

Ассистентка рассказала обеспокоенной матери, что Деми находится в сознании, но не говорит. После этого Дианна рассказала о произошедшем сестрам Деми, Даллас и Мэдисон, и они поехали в больницу, куда госпитализировали Ловато.

"С того самого момента я не позволяла себе думать, что все будет не в порядке. Я молилась, конечно, я молилась, всю дорогу до больницы. Мне кажется, моя вера и помогла мне пережить следующие два дня, когда Деми была в критическом состоянии. Целых два дня мы даже не знали, выберется она или нет". Сейчас, по словам Дианны, Деми "чувствует себя очень хорошо": "Она счастлива. Она здорова. Она работает над собой и получает всю необходимую помощь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Деми Ловато, Певица, Передозировка, Передозировка наркотиками, Скандал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Новый канал начал съемки нового шоу про семью Розы Аль-Намри Удивительные снимки города, в которых царит минимализм (Фото) Маша Ефросинина раскрыла новые подробности о своем детстве

Последние новости

Против Роналду было открыто дело Две в одной: необычные трансформирующиеся татуировки (Фото) В украинский прокат выходит фильм "Герой моего времени"
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
04 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
05 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Новости сегодня
18:36 Стрельба в США: полиция просит не выходить из дома (Видео)
18:35 Курьез на свадьбе: смешные снимки, на которые стыдно смотреть
18:21 КНДР хочет провести еще один саммит с США
18:20 Динамо и Астана определились с формой на матч Лиги Европы
18:15 МВФ обещает продолжение переговоров после окончания миссии в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь