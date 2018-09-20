Мама Деви Ловато прокомментировала передозировку звездной дочери

"Мне по-прежнему очень сложно говорить об этом, – призналась Дианна в эфире Newsmax TV. – Меня буквально начинает немного трясти, когда я вспоминаю, что произошло в тот день".

Де ла Гарза вспомнила, как ее завалили sms-сообщениями с пожеланиями скорейшего выздоровления для Деми, но мама певицы не знала, что происходит, до тех пор, пока не получила звонок от ассистентки Ловато, Келси Кершнер. Только тогда Дианна выяснила правду.

"Я была в шоке, – признается мама Деми. – Я не знала, что сказать. Я, как родитель, не ожидала такого услышать – никогда в жизни, ни о ком из моих детей".

Ассистентка рассказала обеспокоенной матери, что Деми находится в сознании, но не говорит. После этого Дианна рассказала о произошедшем сестрам Деми, Даллас и Мэдисон, и они поехали в больницу, куда госпитализировали Ловато.

"С того самого момента я не позволяла себе думать, что все будет не в порядке. Я молилась, конечно, я молилась, всю дорогу до больницы. Мне кажется, моя вера и помогла мне пережить следующие два дня, когда Деми была в критическом состоянии. Целых два дня мы даже не знали, выберется она или нет". Сейчас, по словам Дианны, Деми "чувствует себя очень хорошо": "Она счастлива. Она здорова. Она работает над собой и получает всю необходимую помощь".