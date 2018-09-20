Скарлетт Йоханссон удивила поклонников огромной татуировкой на спине

Впервые татуировку на спине Скарлетт заметили еще во время съемок "Мстителей 4" в 2017 году – тогда все подумали, что это временный татуаж, но лишь сейчас благодаря открытой спине вечернего платья Йоханссон тату можно наконец-то рассмотреть поближе – пусть и не во всех подробностях.

Видно, что татуировка отличается действительно большими размерами – похоже, что рисунок сделан на всю спину. Изображение роз и шипов, возможно, связано с дочерью Скарлетт – 3-летнюю дочку актрисы от бывшего супруга зовут Роуз.