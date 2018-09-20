День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
Новости: США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России
Новости: Динамо в первом туре Лиги Европы сыграло вничью с Астаной
Динамо в первом туре Лиги Европы сыграло вничью с Астаной
Новости: Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
X

Скарлетт Йоханссон удивила поклонников огромной татуировкой на спине

Смотрите фото (3)
Скарлетт Йоханссон
20:13 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото:popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Скарлетт Йоханссон привлекла внимание публики внушительных размеров татуировкой на спине.

Впервые татуировку на спине Скарлетт заметили еще во время съемок "Мстителей 4" в 2017 году – тогда все подумали, что это временный татуаж, но лишь сейчас благодаря открытой спине вечернего платья Йоханссон тату можно наконец-то рассмотреть поближе – пусть и не во всех подробностях.

Видно, что татуировка отличается действительно большими размерами – похоже, что рисунок сделан на всю спину. Изображение роз и шипов, возможно, связано с дочерью Скарлетт – 3-летнюю дочку актрисы от бывшего супруга зовут Роуз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Роза, Скарлетт Йоханссон, Спина, Татуировка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Мама Деви Ловато прокомментировала передозировку звездной дочери Настя Каменских опубликовала тизер нового клипа У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату

Последние новости

Врачи обнаружили неожиданную причину возникновения рака Французская полиция провела спецоперацию против торговцев Эйфелевыми башнями Главный соперник Динамо в группе Лиги Европы одержал победу
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
03 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
04 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
05 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости сегодня
23:16 Медики нашли новый способ снижения давления
23:11 Скрипник с Ригой может выиграть Кубок Латвии
22:54 Смешные демотиваторы, которые ни на минутку не дадут вам скучать
22:49 Кайя Гербер снялась для обложки Vogue
22:44 Удивительная порода кошек девон-рекс (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: США ввели санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией
США ввели санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией
Новости: Литва будет продолжать блокировать "Северный поток - 2"
Литва будет продолжать блокировать "Северный поток - 2"
Новости: С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь