Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4512491-dzhidzhi-hadid-prodemonstrirovala-neveroyatnyie-ukrasheniya-yuvelirnogo-brenda-messika.html
Джиджи Хадид продемонстрировала невероятные украшения ювелирного бренда Messika
19:27 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Джиджи Хадид продолжает сотрудничество с французским ювелирным брендом Messika и снялась в уже третьей подряд рекламной кампании.
Джиджи Хадид продолжает сотрудничество с французским ювелирным брендом Messika и снялась в уже третьей подряд рекламной кампании, которая будет сопровождать украшения из ювелирных коллекций My Soul и Move Addiction.
Ювелирный бренд показал несколько кадров из новой рекламной кампании, съемками которой занимались известнейшие модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, а также тизер рекламного ролика.
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