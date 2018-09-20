Джиджи Хадид продемонстрировала невероятные украшения ювелирного бренда Messika

Джиджи Хадид продолжает сотрудничество с французским ювелирным брендом Messika и снялась в уже третьей подряд рекламной кампании, которая будет сопровождать украшения из ювелирных коллекций My Soul и Move Addiction.

Ювелирный бренд показал несколько кадров из новой рекламной кампании, съемками которой занимались известнейшие модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, а также тизер рекламного ролика.