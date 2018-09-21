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Надежда Мейхер-Грановская станцевала с бывшим партнером Могилевской

Надежда Мейхер-Грановская
16:09 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, бывшая участница группы Виа Гры готовит грандиозную постановку собственным шоу "Historia De Un Amor".

36-летняя певица Надя Мейхер сейчас гастролирует со своим собственным шоу "Historia De Un Amor", в котором она и поет, и читает собственную поэзию, а в придачу еще и виртуозно танцует. Но кроме этого, красавица готовит для своих фанатов сюрприз - новый клип, который она вскоре представит.

Правду же говорят, что талантливые люди - талантливы во всем. Надя Мейхер как раз воплощение этой фразы, ведь она достигает абсолютно всех поставленных перед собой целей.

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Недавно звезда опубликовала видео страстного танца под собственную композицию с Игорем Кузьменко, участником шоу "Танцы со звездами", который они готовят специально для выступления.

"Мое профессиональное танцевальное прошлое не дает мне покоя. Прошло уже 18 лет, а я по прежнему люблю # танцевать. Уже не так профессионально, но с душой и прежней страстью", - добавила Мейхер.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Historia de Un Amor, Instagram, Игорь Кузьменко, Надежда Мейхер-Грановская, Певица, Постановка, Танцы со звездами, Шоу.
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