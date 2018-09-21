Надежда Мейхер-Грановская станцевала с бывшим партнером Могилевской

36-летняя певица Надя Мейхер сейчас гастролирует со своим собственным шоу "Historia De Un Amor", в котором она и поет, и читает собственную поэзию, а в придачу еще и виртуозно танцует. Но кроме этого, красавица готовит для своих фанатов сюрприз - новый клип, который она вскоре представит.

Правду же говорят, что талантливые люди - талантливы во всем. Надя Мейхер как раз воплощение этой фразы, ведь она достигает абсолютно всех поставленных перед собой целей.

Недавно звезда опубликовала видео страстного танца под собственную композицию с Игорем Кузьменко, участником шоу "Танцы со звездами", который они готовят специально для выступления.

"Мое профессиональное танцевальное прошлое не дает мне покоя. Прошло уже 18 лет, а я по прежнему люблю # танцевать. Уже не так профессионально, но с душой и прежней страстью", - добавила Мейхер.