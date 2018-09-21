Британская супермодель Кейт Мосс показала ключевые осенние образы из новой коллекции Saint Laurent в фотосессии для журнала Self Service.

Британская супермодель Кейт Мосс показала ключевые осенние образы из новой коллекции Saint Laurent в фотосессии для журнала Self Service. Образы для модной съемки были подобраны известным стилистом Аластером МакКимом, который сосредоточил внимание на лаконичности и простоте, продемонстрировав осенний casual – кожаные куртки, жакеты с шиммером и темный деним в сочетании с базовым белым топом. Модные образы были дополнены классическим макияжем – красной помадой и легким smoky eye. Автором фотосета выступил Эзра Петронио – штатный фотограф Self Service.