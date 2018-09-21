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Ким Кардашьян показала снимок себя в юности
17:01 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Теледива Ким Кардашьян показала в Instagram архивные снимки.
Девушка каждый день удивляет публику новыми снимками в социальных сетях. Сегодня Ким решила показать архивный снимок в Instagram.
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Кардашьян показала фотографию, где она только в седьмом классе. Но, как видно, уже тогда она выделялась особым стилем. В школьной форме, туфлях на высоком каблуке, длинными распущенными волосами и с красной помадой на губах. Сразу видно, что тогда она была первой красавицей школы.
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