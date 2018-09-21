Ким Кардашьян показала снимок себя в юности

Девушка каждый день удивляет публику новыми снимками в социальных сетях. Сегодня Ким решила показать архивный снимок в Instagram.

Кардашьян показала фотографию, где она только в седьмом классе. Но, как видно, уже тогда она выделялась особым стилем. В школьной форме, туфлях на высоком каблуке, длинными распущенными волосами и с красной помадой на губах. Сразу видно, что тогда она была первой красавицей школы.