Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Новости шоу бизнеса: В своем Instagram Фреймут выложила новый снимок и рассказала, сколько времени уделяет уходу за лицом.
Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут выложила на своей странице Instagram новый снимок. Девушка сфотографировалась в ванной комнате в белой блузе и черных брюках. Волосы Фреймут завязала в хвост, а на лице мы увидели минимум косметики. Также Оля поспешила расскрыть секреты ухода за кожей лица.
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Я багато часу приділяю догляду шкіри обличчя. Поза кадром не користуюся декоративною косметикою, п’ю багато води і сплю з відчиненими вікнами навіть у зимовий час. До косметолога навідуюся не часто, бо відкрила для себе новий секрет догляду за обличчям. Силіконова щіточка для вмивання #LUNA2 від шведського бренду #FOREO вже два місяці є моєю улюбленицею серед засобів по догляду за шкірою. Після зйомок вона вправно допомагає змити макіяж, бруднинки. За цей час я помітила, що сяю. Шкіра стала світлішою, чистішою і підтягнулася. Всього є 4 види таких щіточок для всіх типів шкіри - у мене для нормальної. Косметолог порадила за допомогою неї щодня робити масаж «anti-age». І ще приємний нюанс - щіточку потрібно заряджати лише раз на півроку. Ось така у мене помічниця. А як плекаєте красу обличчя ви? Розкажіть
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Оля призналась, что редко посещает косметолога, что иногда спит с открытыми окнами и пьет много воды. Но это не мешает оставаться ее коже чистой и постоянно сияющей. Ведь у нее есть верный помощник в уходе за кожей лица. Это силиконовая щеточка для умывания. С помощью этой чудодейственной щеточки девушка после всех съемок смывает макияж и она заметила, что всегда сияет.