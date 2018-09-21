Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут выложила на своей странице Instagram новый снимок. Девушка сфотографировалась в ванной комнате в белой блузе и черных брюках. Волосы Фреймут завязала в хвост, а на лице мы увидели минимум косметики. Также Оля поспешила расскрыть секреты ухода за кожей лица.

Оля призналась, что редко посещает косметолога, что иногда спит с открытыми окнами и пьет много воды. Но это не мешает оставаться ее коже чистой и постоянно сияющей. Ведь у нее есть верный помощник в уходе за кожей лица. Это силиконовая щеточка для умывания. С помощью этой чудодейственной щеточки девушка после всех съемок смывает макияж и она заметила, что всегда сияет.