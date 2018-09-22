Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в черно-белой фотоистории Винсента Питерса для коллекционного издания журнала Grazia.

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в черно-белой фотоистории Винсента Питерса для коллекционного издания журнала Grazia. Легендарная кинозвезда, которая 30 сентября отметит 54-летие, появилась на страницах итальянского глянца в чувственных женственных образах, а также топлесс. Кадрами из новой стильной съемки актриса также поделилась на своей странице в Instagram, выразив благодарность команде итальянского глянца и поздравив его с юбилеем: «Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей», - написала Беллуччи.