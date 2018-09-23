Сегодня мы покажем вам, пожалуй, самые необычные телевизоры в истории.

Слушая в детстве в сказках о "говорящих" зеркалах, тарелочках с яблочками наше поколение сравнивало их с обычным телевизором. Но прежде чем это волшебство стало обыденным явлением прошло не одно тысячелетие. Этому величайшему изобретению предшествовало несколько десятилетий упорных исследований, множество гениальных открытий и конечно же усердное старание дизайнеров и рекламщиков. Сегодня мы покажем вам, пожалуй, самые необычные телевизоры в истории. И начнем с мультимедийной роскоши из прошлого - KUBA Komet. Сегодня такой мультифункциональный комбайн величиной почти с рояль и устремлённым в будущее деревянным дизайном уже вряд ли где-то можно приобрести. А в своё время этот агрегат был популярен и даже прошёл небольшую эволюцию. Он изготавливался Kuba Corporation в Вольфенбюттеле, Западной Германии, с 1957 по 1962 г. Цена для Кометы была 2,798 немецких марок, или примерно 1250 $, что составляет сегодня около $ 10500 долларов. KUBA Komet совмещала в себе телевизор, радиоприёмник и проигрыватель грампластинок. Кроме того, она обладала футуристическим дизайном.