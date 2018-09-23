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Регина Тодоренко раскрыла секреты знакомства с будущим мужем

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Регина Тодоренко и Влад Топалов
11:37 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая раскрыла правду темного прошлого возлюбленного и рассказала, где и как она познакомилась с будущим супругом.

Ведущая Регина Тодоренко, которая совсем скоро выйдет замуж за певца Влада Топалова, рассказала о темной стороне прошлого своего жениха, а также о том, как и где они познакомились. Известно, что Влад боролся с наркозависимостью четыре года, о чем неоднократно рассказывал сам. Сейчас, по словам Регины, все в прошлом.

"На самом деле мы об этом много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не ощущала, не чувствовала. Сейчас он для меня очень хороший молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, насколько не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то что было, слава Богу, оно прошло. И оно меня не касается. Это очень круто, я вижу, что человек готов идти дальше. Мне иногда кажется, что он обул сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все", – рассказала Регина Кате Осадчей.

Кроме этого Регина призналась, что с Владом они вместе живут уже почти год, а познакомились они на сцене театра, когда вместе играли в одном спектакле мужа и жену. "У меня в принципе быстро происходит. Я этому рада, что так все динамично, интенсивно и я счастлива, что со мной рядом такой человек. Когда находишь своего человека, все происходит очень быстро", – объяснила Тодоренко.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влад Топалов, Знакомство, Наркозависимость, Певец, Прошлое, Регина Тодоренко, Свадьба, Телеведущая.
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