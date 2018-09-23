Мэрайя Кэри подчеркнула шикарные формы коротким платьем

Артистка примерила соблазнительное черное платье с блестками от дизайнерского бренда Bryan Hearns. Довольно пикантный образ Мэрайя Кэри дополнила черными чулками и босоножками на высоких каблуках. Кроме этого, певица надела слишком много украшений, чем привлекла внимание критиков.

В таком образе Мэрайя Кэри выступила на ежегодном фестивале iHeartRadio, который традиционно проходит в Лас-Вегасе. звезда исполнила известные хиты и новые песни, которые уже успели получить успех.

"Благодарна iHeartRadio за приглашение на фестиваль. Мне понравилось, было весело", – написала впоследствии Мэрайя Кэри.

В сети появились фрагменты эффектного выступления артистки в Лас-Вегасе. Поклонники были в восторге от появления Мэрайи Кэри на фестивале, поэтому в комментариях многие люди называли ее дивой.