Министерство транспортной безопасности США активно ведет свой официальный Instagram-аккаунт, постоянно пополняя галерею фотографий конфискованных у пассажиров предметов.

Министерство транспортной безопасности США активно ведет свой официальный Instagram-аккаунт, постоянно пополняя галерею фотографий конфискованных у пассажиров предметов. На этот раз мы хотели бы показать вам подборку снимков различного оружия и предметов, которые были конфискованы у пассажиров в аэропортах Америки. И как только у людей хватает ума пытаться провезти в багаже такое...