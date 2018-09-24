Лишенная титула "Мисс Украина 2018" оказалась девушкой известного бизнесмена

"Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко, которую уже лишили титула, оказалась в отношениях с известным украинским бизнесменом Геннадием Курочкой. Он - основатель и управляющий партнер компании CFC Consulting. На своей странице в Facebook мужчина подтвердил информацию о том, что он встречается с Дидусенко.

Также он прокомментировал скандал с лишением ее титула. "Да, есть дискриминационный пункт Miss World, согласно которому у участника не должно быть детей, у Вероники есть замечательный мальчик 4 годика от первого брака. Именно по этому признаку материнства и состоялась дисквалификация. Мы будем достойно бороться не за титул, а за смену этих "атавизмов", - написал мужчина.

Напомним, объявленная ранее победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована из-за нарушения правил конкурса, а именно из-за предоставленной недостоверной информации о семейном положении и наличии детей.

Национальный конкурс красоты "Мисс Украина" проводится с 1991 года. Победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Победительница конкурса "Мисс Украина-2018" должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( "Мисс мира"), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.