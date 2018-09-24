В минувшую субботу, 22 сентября, Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и старшими детьми Джорджем и Шарлоттой посетили свадьбу лучшей подруги.

В минувшую субботу, 22 сентября, Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и старшими детьми Джорджем и Шарлоттой посетили свадьбу лучшей подруги герцогини Кембриджской – Софи Картер. Софи Картер является крестной матерью трехлетней дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцессы Шарлотты. Избранником Софи Картер стал Роберт Снагс. Церемония бракосочетания влюбленных проходила в церкви Святого Андрея в графстве Норфолк.