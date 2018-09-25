Невероятная история мужчины, который решил кардинально изменить свою жизнь.

Удивительную историю американца Мэтью Авадиэна (Matthew Avedian), родившегося в теле мужчины, но чувствовавшего себя женщиной, рассказало издание The Sun, а также другие зарубежные СМИ. В прошлой жизни Мэтью был морским пехотинцем, имел жену Люси и воспитывал дочь. Всю свою жизнь он пытался подавить в себе желания, свойственные женщинам, однако, в возрасте 30 лет решил кардинально изменить свою жизнь и пол. Теперь бывший брутальный мужчина является хрупкой блондинкой с пышным бюстом, которая своим примером вдохновляет подобных себе людей.