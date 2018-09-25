Анна Седокова прокомментировала скандал на "Мисс Украина 2018"

20 сентября в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2018", в котором победу одержала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Однако красавица недолго наслаждалась триумфом, ведь организаторы шоу решили отобрать у нее корону. Все потому, что девушка скрыла тот факт, что она является мамой и женой. Согласно правилам конкурса, такие красавицы не могут получить престижный титул.

На достаточно резонансную информацию отреагировала певица Анна Седокова. Звезда призналась, что была шокирована от новости и назвала такие условия шоу устаревшими.

"Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы вдруг сели на машину времени и оказались в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними – не участвуй. Понятно, что девочка не права, что скрыла это. Мне в целом интересно и важно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?" – написала Анна Седокова.

Артистка рассказала, что построила свою вокальную карьеру в 21 год, когда у нее уже был маленький ребенок. Помогала Анне Седоковой мама, которая ухаживала за младенцем. Звезда добавила, что несмотря на все трудности счастлива быть мамой.

"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жесткие правила во всех конкурсах красоты?" – отметила Анна Седокова.

Певица решила обратиться к Веронике Дидусенко. Звезда попросила девушку не расстраиваться, потому что "самое главное счастье в нее уже есть", а все остальные мечты обязательно осуществятся.