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Анна Седокова прокомментировала скандал на "Мисс Украина 2018"

Анна Седокова
08:35 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Анна Седокова, которая является мамой 3 детей, решила прокомментировать резонансную новость о титуле "Мисс Украина 2018".

 20 сентября в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2018", в котором победу одержала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Однако красавица недолго наслаждалась триумфом, ведь организаторы шоу решили отобрать у нее корону. Все потому, что девушка скрыла тот факт, что она является мамой и женой. Согласно правилам конкурса, такие красавицы не могут получить престижный титул.

На достаточно резонансную информацию отреагировала певица Анна Седокова. Звезда призналась, что была шокирована от новости и назвала такие условия шоу устаревшими.

"Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону 

"Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы вдруг сели на машину времени и оказались в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними – не участвуй. Понятно, что девочка не права, что скрыла это. Мне в целом интересно и важно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?" – написала Анна Седокова.

 
 
 
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Читаю - Мисс Украина лишилась своей короны Захожу по ссылке. Оказывается что корону у неё забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у неё есть ребёнок. Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса , если ты не согласна с ними не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно. В какой момент, дети стали камнем преткновения на пути к мечте? Я построила свою карьеру в 21 год оставшись с маленькой малышкой на руках. Мне помогала мама , мне помогали Вы, но это стало моей самой большой мотивацией в жизни ! Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше , работать больше. Неужели в наше время такие жёсткие правила во всех конкурсах красоты? Кто знает мировую практику и может тут написать об этом ? Может вы мне расскажите ... P.S. Вероника, не расстраивайся Просто иди вперёд. Самое главное счастье у тебя уже есть, а знаешь, ещё сколько будет впереди. Я точно знаю

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 Лишенная титула "Мисс Украина 2018" оказалась девушкой известного бизнесмена 

Артистка рассказала, что построила свою вокальную карьеру в 21 год, когда у нее уже был маленький ребенок. Помогала Анне Седоковой мама, которая ухаживала за младенцем. Звезда добавила, что несмотря на все трудности счастлива быть мамой.

"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жесткие правила во всех конкурсах красоты?" – отметила Анна Седокова.

Певица решила обратиться к Веронике Дидусенко. Звезда попросила девушку не расстраиваться, потому что "самое главное счастье в нее уже есть", а все остальные мечты обязательно осуществятся.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Анна Седакова, Вероника Дидусенко, Мисс Украина 2018, Певица.
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