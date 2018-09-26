Интересные сюжеты, в которых таится глубокий смысл.

Интересные сюжеты, в которых таится глубокий смысл. Представляем вам талантливого рекламного фотографа из Голландии Артура Мебиуса. Артур уже более 15 лет снимает забавные сюжеты для больших и маленьких рекламных агентств. Его работы одновременно могут быть смешными, любопытными и убедительными. Наверное, именно поэтому его творчество завоевало так много наград. Артур является призёром многих престижных фотоконкурсов таких, как ADC Germany, ADC Switzerland, EPICA, D&AD, Color Awards и других. Предлагаем вам взглянуть на забавные работы этого талантливого фотографа.