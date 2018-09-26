"Модель XL" 2 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (Видео)

В прошлый вторник вышел 3 выпуск шоу "Модель XL" от 18.09.2018. Смотрите новый выпуск проекта, где самые обычные женщины с нестандартными фигурами получат шанс доказать, что они достойны звания "Модель XL".

Помогать прекрасным женщинам полюбить и принять себя такими, какими они есть, в новом сезоне будут звездные члены жури: популярный дизайнер Андре Тан, главная светская львица страны, телеведущая Екатерина Осадчая, известная латвийская модель XL Татьяна Мацкевич и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук.

В новом выпуске проекта "Модель XL" 2 сезон участников ждало сразу три испытания, во время которых им нужно было полностью перевоплотиться в новые образы, а также избавиться от тяжелых воспоминаний и собственных комплексов.

С первыми сложностями девушки столкнулись сразу же при поселении в "дом моделей", а борьба за место в комнате едва не заставило одну из самых ярких участниц кастинга покинуть проект. После этого конкурсантки попытались оставить в прошлом неудачи и поражения во время испытания "Перевоплощение". Им пришлось вспомнить все обиды и боль, написать на платье обидные слова, которые им говорили, а во время фотосессии разорвать его и сжечь.

После прохождения испытания судья проекта, актер Богдан Юсипчук рассказал о нововведениях в этом сезоне: каждую неделю жюри будет назначать одну из девушек, которая будет вести блог из дома моделей и показывать реальную жизнь участниц.

Также в этом выпуске участницам проекта придется дефилировать в свадебных платьях и справиться с неугомонными "гостями свадьбы". По результатам всех испытаний судьи примут решение, кому из девушек придется покинуть проект.