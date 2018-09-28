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Слава Каминская удивила поклонников сменой имиджа

Слава Каминская
14:01 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила сменить прическу.

Одна из участниц популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала новое селфи в Instagram, чем очень шокировала подписчиков. Ведь неожиданно для всех рыжеволосая исполнительница стала брюнеткой.

Сейчас Слава снимается в украинском фильме "Продюсер" и на время съемок сменила цвет волос. Поклонники отметили, что получилось очень странно, а сама артистка пошутила, что сняла скальп с Барби. 

Звезда примеряла черный парик, который ей совсем не подходит. "Хорошо хоть, что Каминская тоже это знает: Я даже не спрашиваю вас, как мне в этом скальпе крашеной Барби. Все понятно без слов", - подписала снимок певица. 

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Новости шоу бизнеса, Instagram, НеАнгелы, Слава Каминская, Съемки, Украинская певица, Фильм, Фото.
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