Слава Каминская удивила поклонников сменой имиджа

Одна из участниц популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала новое селфи в Instagram, чем очень шокировала подписчиков. Ведь неожиданно для всех рыжеволосая исполнительница стала брюнеткой.

Сейчас Слава снимается в украинском фильме "Продюсер" и на время съемок сменила цвет волос. Поклонники отметили, что получилось очень странно, а сама артистка пошутила, что сняла скальп с Барби.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я даже не спрашиваю вас , как мне в этом скальпе крашеной Барби Все понятно без слов

Звезда примеряла черный парик, который ей совсем не подходит. "Хорошо хоть, что Каминская тоже это знает: Я даже не спрашиваю вас, как мне в этом скальпе крашеной Барби. Все понятно без слов", - подписала снимок певица.