Мишель Уильямс заметили на прогулке с новоиспеченным мужем

Мишель и Фил вместе с детьми гуляли по Нью-Йорку и выглядели безоблачно счастливыми. На прогулке новоиспеченных супругов сопровождали дети: 12-летняя Матильда, дочь Мишель от отношений с Хитом Леджером, и 3-летняя Агата, дочь Фила.

Супруг Уильямс тоже пережил смерть любимой: в 2016 году его первая жена скончалась от рака. Этим летом, еще до свадьбы, Фил с дочерью переехал из Вашингтона в Бруклин, к Мишель.