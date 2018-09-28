Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4536388-mishel-uilyams-zametili-na-progulke-s-novoispechennyim-muzhem.html
Мишель Уильямс заметили на прогулке с новоиспеченным мужем
18:28 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Впервые после тайной свадьбы Мишель Уильямс, актриса появилась на публике вместе с мужем, музыкантом Филом Элверумом.
Мишель и Фил вместе с детьми гуляли по Нью-Йорку и выглядели безоблачно счастливыми. На прогулке новоиспеченных супругов сопровождали дети: 12-летняя Матильда, дочь Мишель от отношений с Хитом Леджером, и 3-летняя Агата, дочь Фила.
Супруг Уильямс тоже пережил смерть любимой: в 2016 году его первая жена скончалась от рака. Этим летом, еще до свадьбы, Фил с дочерью переехал из Вашингтона в Бруклин, к Мишель.
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