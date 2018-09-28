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Алисса Милано шокировала поклонников выбором платья на важное мероприятие

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Алисса Милано
22:44 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано пришла на слушания по харассменту в поддержку американки доктора Кристин Блейз Форд в вызывающем палатье.

На днях именно история Форд подтолкнула Алиссу Милано рассказать о том, что она стала жертвой изнасилования 30 лет назад – в 15-летнем возрасте. Так, актриса пришла в Сенат США на слушания о сексуальных домогательствах, однако в сети раскритиковали дерзкий вид Милано.

Как пишут пользователи социальных сетей, платье, которое надела Милано, является крайне откровенным и глубокое декольте является совершенно неприемлемым в контексте обстоятельств.

"Кто может воспринимать Алиссу Милано серьезно, если она так оделась на слушания? Как бесстыдно демонстрировать вываливающуюся грудь", – заявила одна из пользовательниц Twitter.

"Это ее право, однако в следующий раз, лучше обдумать. Это не Голливуд, а секс не продается. Это еще одна причина, которой актеры должны придерживаться на слушании",-отмечает интернет-пользователь.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Алисса Милано, Декольте, Критика, Наряд, Платье, Снимки.
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