Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4540846-niki-minazh-podtverdila-sluhi-o-romane-s-gonshhikom-lyuisom-hemiltonom.html
Ники Минаж подтвердила слухи о романе с гонщиком Льюисом Хэмилтоном
16:58 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Эпатажная певица Ники Минаж все же встречается с четырехкратный чемпион мира по гонкам Льюисом Хэмилтоном.
В западных СМИ от начала сентября говорят, что 35-летняя Ники Минаж закрутила роман с ловеласом Льюисом Хэмилтоном. Слухи спровоцировало их появление на вечеринке в Нью-Йорке, которую организовал бренд Tommy Hilfiger после презентации новой коллекции на Неделе моды.
Тогда певица и гонщик не отходили друг от друга на протяжении всего светского мероприятия, после чего вместе покинули вечеринку. На своей странице в Instagram Льюис Хэмилтон показал милые кадры совместного выхода из Ники Минаж, чем еще больше подогрел слухи о романе.
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