Ники Минаж подтвердила слухи о романе с гонщиком Льюисом Хэмилтоном

В западных СМИ от начала сентября говорят, что 35-летняя Ники Минаж закрутила роман с ловеласом Льюисом Хэмилтоном. Слухи спровоцировало их появление на вечеринке в Нью-Йорке, которую организовал бренд Tommy Hilfiger после презентации новой коллекции на Неделе моды.

Тогда певица и гонщик не отходили друг от друга на протяжении всего светского мероприятия, после чего вместе покинули вечеринку. На своей странице в Instagram Льюис Хэмилтон показал милые кадры совместного выхода из Ники Минаж, чем еще больше подогрел слухи о романе.