В 1982 году фотожурналист "Magnum Photos" снял серию уличных фотографий о жизни одесситов.

Британский фотожурналист Иэн Берри (Ian Berry) родился в 1934 году в Престоне, Ланкашир. Его имя стало широко известно, когда он работал в Южной Африке для Daily Mail, а затем для журнала Drum. Берри оказался единственным фотографом, который документировал массовое убийство в Шарпевиле в 1960 году. Его фотографии использовали в суде, чтобы доказать невиновность жертв. В 1962 году Иэн Берри побывал в Париже, где получил приглашение от Анри Картье-Брессона присоединиться к Magnum Photos. Пять лет спустя он стал полноправным членом агентства. Его работы публиковали в Esquire, Fortune, Geo, Life, National Geographic, Paris-Match и Stern.