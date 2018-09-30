Гвинет Пэлтроу вышла замуж

По информации инсайдеров, на свадебную церемонию новоиспеченные супруги пригласили многих своих знаменитых друзей – Роберта Дауни-младшего, Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом, Стивена Спилберга (крестный Гвинет), Лив Тайлер и другие.

Как рассказали очевидцы, на территории дома Пэлтроу было три шатра. В одном из них состоялась сама церемония бракосочетания, в другом проходил праздничный обед, а третий был предназначен для обслуживающего персонала.

Поскольку свадьба 46-летней Гвинет Пэлтроу и 47-летнего Брэда Фелчака была скрыта от посторонних глаз, СМИ удалось зафиксировать лишь "вид сверху" самого торжества. Также папарацци фотографировали гостей, прибывающих на свадьбу.

К слову, в отношениях у Гвинет и Брэда начались еще в 2014 году, а уже в начале этого года пара объявила о своей помолвке. Ранее актриса была замужем за музыкантом Крисом Мартином, от которого у нее есть двое детей: 14-летняя дочь Эппл и 12-летний сын Мозес. У продюсера Фелчака тоже есть двое детей от бывшей жены Сюзанны Букиник. Однако, по словам Пэлтроу, рожать детей они с Фелчаком не планируют.