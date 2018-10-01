Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4546485-emili-ratakovski-pokazala-svoyu-grud.html
Эмили Ратаковски показала свою грудь
13:22 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Модель Эмили Ратаковски похвасталась своей красивой фигурой.
Эмили Ратаковски продолжает публиковать поклонникам снимки, сделанные в Париже. Там, напомним, Проходит Парижская неделя моды, а столь громкое событие в мире фэшн знаменитая модель, конечно, не могла оставить без внимания.
Однако не снимками с показов делится Ратаковски со своими поклонниками. Девушка сделала несколько снимков в своих апартаментах, где временно остановилась.
На одном фото модель запечатлена в коротком топе и трусах. Она позирует и снова хвастается своей безупречной фигурой.
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