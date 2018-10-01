Эмили Ратаковски показала свою грудь

Эмили Ратаковски продолжает публиковать поклонникам снимки, сделанные в Париже. Там, напомним, Проходит Парижская неделя моды, а столь громкое событие в мире фэшн знаменитая модель, конечно, не могла оставить без внимания.

Однако не снимками с показов делится Ратаковски со своими поклонниками. Девушка сделала несколько снимков в своих апартаментах, где временно остановилась.

На одном фото модель запечатлена в коротком топе и трусах. Она позирует и снова хвастается своей безупречной фигурой.