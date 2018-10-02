Актриса Руни Мара стала лицом нового аромата от Givenchy (Видео)

Дом Givenchy представил новый аромат L’Interdit, а точнее, обновленную версию культовой парфюмерной классики, изначально выпущенной еще в далеком 1957 году. «Лицом» современной версии аромата стала актриса Руни Мара, снявшаяся в рекламной кампании авторства Дэвида Симса. Givenchy L’Interdit представляет собой цветочный аромат с нотами апельсинового цвета, жасмина и ветивера; цена парфюма варьируется в разных магазинах и вариантах объема от 90 до 110 долларов.