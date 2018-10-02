69-летняя Алла Пугачева поразила стройной фигурой

Юморист Максим Галкин, муж популярной певицы Аллы Пугачевой, показал новое фото своей супруги в дерзком образе.

На своей странице в Instagram муж Примадонны опубликовал ее фотографию в дерзком мини. На снимке видны стройные ноги 69-летней звезды.

"Моя красотка на репетицию собралась!" - прокомментировал фотографию Галкин.

Ранее известная российская певица Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме". На премьере мультфильма Примадонна предстала в красном наряде и джинсах, а также черной кепке и солнцезащитных очках.