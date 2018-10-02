Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4551552-69-letnyaya-alla-pugacheva-porazila-stroynoy-figuroy.html
69-летняя Алла Пугачева поразила стройной фигурой
16:27 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Снимок Аллы Пугачевой уже набрал 302 тысячи лайков.
Юморист Максим Галкин, муж популярной певицы Аллы Пугачевой, показал новое фото своей супруги в дерзком образе.
На своей странице в Instagram муж Примадонны опубликовал ее фотографию в дерзком мини. На снимке видны стройные ноги 69-летней звезды.
"Моя красотка на репетицию собралась!" - прокомментировал фотографию Галкин.
Ранее известная российская певица Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме". На премьере мультфильма Примадонна предстала в красном наряде и джинсах, а также черной кепке и солнцезащитных очках.
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