Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева

Писатель-сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий сообщил, что стало причиной смерти его коллеги – Романа Карцева.

О том, что скончался популярный одесский актер и юморист стало известно несколько часов назад. Друг Карцева – Михаил Жванецкий рассказал, что у него не выдержало сердце. Артист "ушел из жизни" утром 1 октября в Москве.

"Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", – поделился писатель. Жванецкий отметил, что новость стала для него шокирующей и он до сих пор не может прийти в себя.

"Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", – с грустью сказал сатирик.

Ранее о смерти Карцева высказалась его внучка Вероника, которая сообщила, что дедушка скончался в больнице. Родственники рассказали, что последние месяцы стали очень тяжелыми для артиста. Из-за состояния здоровья он отменил концерты.

Затем, подробностями случившегося поделился сын артиста Павел Кассинский. По его словам, это не первый инсульт у отца. Ранее приступ случился два месяца назад. "Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что – 79 лет. Бороться в таком возрасте...".