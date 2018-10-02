Джастина Теру заметили в компании новой девушки

Голливудский актер Джастин Теру похоже, не один. На днях звезду заметили на улицах Парижа вместе с красоткой – звездой фильма "Человек-паук: Возвращение домой" Лорой Харриер.

Пара гуляла по осеннему Парижу со стаканчиками кофе в руках. Джастин был одет в черную рубашку и джинсы с курткой оливкового цвета, а 28-летняя Лора надела яркую красную куртку и штаны, а также солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что они не держались за руки, не целовались, просто гуляли и смеялись. Естественно, слухи об их романе пока никто не подтвердил, хотя Теру и Харриер были и ранее замечены вместе на отдыхе.

Напомним, ранее роман с Джастином Теру приписывали голливудской рыжеволосой красотке Эмме Стоун. Хотя она позже опровергла эти слухи. Что касается причин развода Теру с Энистон, то СМИ называли несколько причин. Отмечалось, что на самом деле главным поводом для разрыва пары стал роман Джастина с 25-летней художницей и фотографом Петрой Коллинз.