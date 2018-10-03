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Актриса Николь Кидман показала милое фото с сестрой

Николь Кидман
10:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Николь выложила фото на своей странице в Іnstagram.

Знаменитая актриса Николь Кидман, как и большинство звезд Голливуда, тщательно скрывает от прессы свою личную жизнь. Однако актриса решила порадовать поклонников домашним фото с сестрой.

На снимке актриса запечатлена со своей младшей на три года сестрой Антонией.

На кадре, который звезда подписала "Сестринская любовь", они сидят на полу и над чем-то смеются. Как известно, младшая сестра Николь Кидман – Антония Кидман известная австралийская журналистка и телеведущая.

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