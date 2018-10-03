Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4553057-aktrisa-nikol-kidman-pokazala-miloe-foto-s-sestroy.html
Актриса Николь Кидман показала милое фото с сестрой
10:10 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Николь выложила фото на своей странице в Іnstagram.
Знаменитая актриса Николь Кидман, как и большинство звезд Голливуда, тщательно скрывает от прессы свою личную жизнь. Однако актриса решила порадовать поклонников домашним фото с сестрой.
На снимке актриса запечатлена со своей младшей на три года сестрой Антонией.
На кадре, который звезда подписала "Сестринская любовь", они сидят на полу и над чем-то смеются. Как известно, младшая сестра Николь Кидман – Антония Кидман известная австралийская журналистка и телеведущая.
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