Актриса Николь Кидман показала милое фото с сестрой

Знаменитая актриса Николь Кидман, как и большинство звезд Голливуда, тщательно скрывает от прессы свою личную жизнь. Однако актриса решила порадовать поклонников домашним фото с сестрой.

На снимке актриса запечатлена со своей младшей на три года сестрой Антонией.

На кадре, который звезда подписала "Сестринская любовь", они сидят на полу и над чем-то смеются. Как известно, младшая сестра Николь Кидман – Антония Кидман известная австралийская журналистка и телеведущая.