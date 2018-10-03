Настя Каменских поразила очередным шикарным снимком

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото и рассказала заодно, как ей удается так быстро изучать новые языки.

На своей страничке в Instagram Настя сделала сразу несколько постов. Под одним, где она запечатлена в эротичном черном платье в белый горох, эффектно оголившем ее плечи, певица интересуется, все ли уже послушали ее новую песню Рeligroso, записанную не так давно на испанском языке.

А под другим звезда рассказала о том, сколько знает языков и насколько быстро овладела новым.

"Знания и обучение – это важнейшая составляющая развития личности. Я знаю английский, итальянский, украинский, русский, а сейчас учу испанский. Испанский я начала изучать совсем недавно, 4 месяца назад, но у меня достаточно неплохо получается. Было очень интересно и вдохновляюще давать интервью для испаноязычных телеканалов, программ и радиостанций в рамках моего peligrosopromorun", – поделилась Настя.

Напомним, новый трек Каменских вышел на испанском и английском языках. Песня называется Peligroso, что в переводе с испанского означает "опасный". Она уже успела завоевать сердца слушателей. И пока фанаты ждут клип, Каменских выпустили зажигательное лирик-видео.