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Злата Огневич очаровала новым ярким снимком

Злата Огневич
12:37 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица разместила сексуальное фото на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников новым снимком. На опубликованном фото в Instagram артистка позирует в бежевом боди и высоких ботфортах, небрежно накинув на себя джинсовую куртку.

При этом Злата томно смотрит в камеру, что придает ее образу невероятной сексуальности.

Поклонникам очень понравился образ артистки: "Златик просто красавица!", "Агонь", "Златусік, ти найгарніша дівчина на Україні", "Неймовірно гарно! Не дивно ,що чоловіки втратили свою інтелігентність))))", "Очень секси. Златочка умеет радовать поклонников", "Злата, вам очень идёт этот образ!", "Хмм... Открылась с неожиданной стороны)".

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